Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Фото Новини

Після операції на шлунку скинула 60 кг: британка з вагою 41 кг перелякана тим, що продовжує худнути

30 Березня 2023, 12:00
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
операция
Джерело: Depositphotos

52-річна Трейсі Хатчінсон приїхала з Британії до Туреччини для операції на шлунку з метою прибрати зайву вагу. В результаті процес схуднення вийшов з-під контролю: з початкових 102 кг залишилося 41 кг і процес зниження ваги триває.

Стало відомо, що Трейсі вибрала Туреччину з міркувань економії. У цій країні операції з обхідного шлункового анастомозу (в шлунку створюється невеликий мішечок, щоб людина швидше насичувався і поглинав менше калорій) коштує набагато дешевше, ніж в Британії.

Зараз дивляться

Заплативши 3 тис. фунтів стерлінгів замість 8 тис., які потрібно було викласти у Великій Британії, жінка лягла під ніж хірурга в січні минулого року.

Читайте також:
Після операції на шлунку скинула 60 кг: британка з вагою 41 кг перелякана тим, що продовжує худнутиПрепарат для лікування діабету став трендом схуднення: лікарі говорять про дефіцит і побічні ефекти

Спочатку вона була в захваті від результатів. Але тепер, за словами матері двох дітей, вона виглядає, як ходячий скелет і не може перестати скидати кілограми.

Побоюючись за своє здоров’я, Трейсі звернулася за допомогою до свого хірурга в Туреччині. Але медик просто порекомендував їй приймати Імодіум, щоб вона перестала ходити в туалет і таким чином набрала вагу.

Джерело
Daily Mail
Теги
Операція Схуднення Туреччина
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь