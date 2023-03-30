52-річна Трейсі Хатчінсон приїхала з Британії до Туреччини для операції на шлунку з метою прибрати зайву вагу. В результаті процес схуднення вийшов з-під контролю: з початкових 102 кг залишилося 41 кг і процес зниження ваги триває.

Woman who had Turkish weight loss surgery now fears for her health https://t.co/FzHpRHSodv via @MailOnline — Ганна І. (@anni4ka2022) March 30, 2023

Стало відомо, що Трейсі вибрала Туреччину з міркувань економії. У цій країні операції з обхідного шлункового анастомозу (в шлунку створюється невеликий мішечок, щоб людина швидше насичувався і поглинав менше калорій) коштує набагато дешевше, ніж в Британії.

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Заплативши 3 тис. фунтів стерлінгів замість 8 тис., які потрібно було викласти у Великій Британії, жінка лягла під ніж хірурга в січні минулого року.

Спочатку вона була в захваті від результатів. Але тепер, за словами матері двох дітей, вона виглядає, як ходячий скелет і не може перестати скидати кілограми.

Побоюючись за своє здоров’я, Трейсі звернулася за допомогою до свого хірурга в Туреччині. Але медик просто порекомендував їй приймати Імодіум, щоб вона перестала ходити в туалет і таким чином набрала вагу.