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Після пересадки печінки: в Іспанії дві дитини померли через гепатит невідомого походження

5 Серпня 2022, 10:15
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

В Іспанії шестирічний хлопчик і 15-місячне немовля померли через гепатит невідомого походження. Пацієнти не змогли перенести операцію з пересадки печінки.

Про це повідомило міністерство охорони здоров’я країни.

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За даними відомства, це перші летальні випадки в Іспанії, пов’язані з новим захворюванням. Загалом у країні гепатит нового типу був виявлений приблизно у 45 осіб.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я на липень, у світі налічується більше тисячі дітей, які, як припускають медики, страждають від нового захворювання. У 22 випадках воно призвело до летального результату.

За оцінками ВООЗ, ризик поширення хвороби в глобальному масштабі – помірний.

Джерело: Еl Рais

Теги
Іспанія ВООЗ Гепатит Смерть статистика
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