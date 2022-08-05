В Іспанії шестирічний хлопчик і 15-місячне немовля померли через гепатит невідомого походження. Пацієнти не змогли перенести операцію з пересадки печінки.

Про це повідомило міністерство охорони здоров’я країни.

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За даними відомства, це перші летальні випадки в Іспанії, пов’язані з новим захворюванням. Загалом у країні гепатит нового типу був виявлений приблизно у 45 осіб.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я на липень, у світі налічується більше тисячі дітей, які, як припускають медики, страждають від нового захворювання. У 22 випадках воно призвело до летального результату.

За оцінками ВООЗ, ризик поширення хвороби в глобальному масштабі – помірний.

Джерело: Еl Рais