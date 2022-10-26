Іранський самітник, якого прозвали найбруднішою людиною у світі за те, що він не приймав душ понад півстоліття, помер у здоровій старості у віці 94 років, повідомляють державні ЗМІ.

Інформаційне агентство Ірна повідомило, що Амоу Хаджі (Дядечко Хаджі), миле прізвисько літньої людини, помер у неділю в селі Дейгях у південній провінції Фарс.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, Хаджі, вкритий сажею і живе в халупі зі шлакоблоків, не мився ні водою, ні милом понад 60 років. Жителі села сказали, що в молодості він мав емоційні потрясіння, через які він відмовлявся митися.

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Повідомлялося, що Хаджі їв убитих на дорозі тварин, курив трубку, наповнену їх екскрементами, і вважав, що від чистоти йому стане погано. На фотографіях видно, що він палить кілька сигарет одночасно.

Але кілька місяців тому жителі села вперше вмовили його помитися, повідомила Ірна.

Після смерті Хаджі неофіційний рекорд міг перейти до індійця, який також не мився більшу частину свого життя.

Газета Hindustan Times повідомила, що Кайлаш Калау Сінгх із села за межами священного міста Варанасі не мився понад 30 років, намагаючись допомогти покласти край усім проблемам, з якими стикається нація.

Він відмовлявся від води на користь того, що він називав вогненною лазнею.

– Щовечора, коли збираються жителі села, Калау… розпалює багаття, курить марихуану і встає на ногу, молячись Шиві, – йдеться у газеті.

За словами Сінгха, вогненна лазня – це все одно, що використовувати воду для прийняття ванни. Вогненна ванна допомагає вбити всі мікроби та інфекції в організмі.

Фото: Wonder World