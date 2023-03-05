За словами представників Департаменту охорони здоров’я штату Флорида в США, смерть чоловіка сталася після зараження надзвичайно рідкісною амебою, що поїдає мозок, Naegleria fowleri.

– Я можу підтвердити, що інфекція, на жаль, призвела до смерті, і будь- яка додаткова інформація у цій справі є конфіденційною з метою захисту прав пацієнтів, – заявив представник Департаменту охорони здоров’я Флориди Джей Вільямс.

Минулого місяця представники охорони здоров’я заявили, що інфекція могла бути викликана промиванням носових пазух звичайною водопровідною водою, але розслідування триває.

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Експерти відзначають, що розчини для полоскання носа слід готувати з використанням тільки дистильованої або стерильної води. Водопровідну воду слід кип’ятити не менше однієї хвилини і охолоджувати перед промиванням.

За словами Джея Вільямса, зараження на Naegleria fowleri зустрічається рідко і може статися лише тоді, коли вода, заражена амебами, потрапляє в організм через ніс. Не можна заразитися, випивши воду з-під крана.

За даними Центрів контролю та профілактики захворювань США, Naegleria fowleri — це одноклітинний організм, який живе в ґрунті та теплій прісній воді: озерах, річках та гарячих джерелах.

Щороку в США заражаються лише близько трьох людей, але ці інфекції, як правило, смертельні.