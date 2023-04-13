Як повідомив президент Національної академії медичних наук Віталій Цимбалюк, на сьогодні до 82% поранених і хворих українських захисників повертаються у стрій.

– НАМН України є розробником військово-медичної доктрини України, в основу якої покладено ізраїльський принцип, згідно з яким усі цивільні лікарні на період війни стають такими самими військовими госпіталями, – сказав Цимбалюк.

Він зазначив, що 80% поранених протягом так званої золотої години отримують належну допомогу. Смертність на етапі евакуації зменшилася до 1,35%.

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Президент НАМН зазначив, що бійці з пораненнями в серце за 6-8 годин доправляються до наукових установ НАМН у Харкові, а за 12 годин – до столиці.

За даними Цимбалюка, лікарі Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова та Інституту загальної та невідкладної хірургії імені Зайцева врятували 72 військовослужбовців із бойовою травмою серця і великих судин.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Інституті Амосова проліковано 537 військовослужбовців із патологією серця та магістральних судин, із них 38 із бойовою травмою серця та судин.

Зі свого боку лікарі Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова врятували зір 524 військовослужбовцям, лікарі Інституту отоларингології імені Коломійченка зберегли та відновили слух 901 військовослужбовцю.

Цимбалюк також зазначив, що контузія (акубаротравма) є одним з основних проявів мінно-вибухової травми і становить 6,6% – 7,1% у загальній структурі бойових санітарних втрат, 39,5% – серед усіх уражень ЛОР-органів.