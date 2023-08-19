Пораненого десантника, який два місяці був нерухомим через ушкоджені хребці, успішно прооперували та вживили спеціальні пластини, які підтримують хребет.

В’ячеслав зміг встати на ноги, тож зараз наполегливо і дуже цілеспрямовано відновлюється. Мотивація неабияка – сподівається, знадобиться у якійсь із військових частин на рідній Сумщині. Бо з армією пов’язане все його життя.

31-річного десантника В’ячеслава поранили наприкінці січня 2023 року під Бахмутом. Ворожа куля пройшла крізь руку і зачепила хребет. У чоловіка було також важке мінно-вибухове поранення грудної клітки з проникненням численних уламків.

– Я стояв за стіною, за сарайчиком. Прилетіло щось і я впав… Рука болить, пече збоку, і з ногою щось. Побратими наклали турнікети, – згадує десантник.

Коли донесли пораненого до стабпункту, він почав втрачати свідомість. Далі – лікарні у Краматорську, Дніпрі, Києві та Івано-Франківську…

В’ячеслав не міг ходити, рухати рукою, але не втрачав надії на одужання. Операції довелося очікувати два з половиною місяці, саме стільки гоїлися рани.

Вживлені в хребет пластини дозволили піднятися на ноги. Спочатку В’ячеслав повільно пересувався поверхом, кілька разів виходив на вулицю. А ось піднятися сходами не міг.

Пізніше захисника направили на подальшу реабілітацію у Центр фізичної та реабілітаційної медицини, де фахівці розробили йому і ногу, й руку.

В’ячеслав зосередився на вправах для підвищення сили трицепса.

– Рука вже працює – і кисть, і пальці. Тільки повністю не розгинається і трошки турбує в плечі. Нога нормально розробилася, можу ходити, — каже військовий.

У результаті проведеної роботи лікарів амплітуду рухів бійця відновлено майже на 80%.

Плани на життя після одужання ще не складав, але з армії йти не хоче. Сподівається, там йому знайдуть роботу.

Фото: МОЗ