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Після поранення був прикутий до ліжка: десантник вже став на ноги і хоче знову до лав ЗСУ

19 Серпня 2023, 11:58
Валентина Андрейко журналістка
реабілітація пораненого

Пораненого десантника, який два місяці був нерухомим через ушкоджені хребці, успішно прооперували та вживили спеціальні пластини, які підтримують хребет.

В’ячеслав зміг встати на ноги, тож зараз наполегливо і дуже цілеспрямовано відновлюється. Мотивація неабияка – сподівається, знадобиться у якійсь із військових частин на рідній Сумщині. Бо з армією пов’язане все його життя.

31-річного десантника В’ячеслава поранили наприкінці січня 2023 року під Бахмутом. Ворожа куля пройшла крізь руку і зачепила хребет. У чоловіка було також важке мінно-вибухове поранення грудної клітки з проникненням численних уламків.

– Я стояв за стіною, за сарайчиком. Прилетіло щось і я впав… Рука болить, пече збоку, і з ногою щось. Побратими наклали турнікети, – згадує десантник.

Коли донесли пораненого до стабпункту, він почав втрачати свідомість. Далі – лікарні у Краматорську, Дніпрі, Києві та Івано-Франківську…

В’ячеслав не міг ходити, рухати рукою, але не втрачав надії на одужання. Операції довелося очікувати два з половиною місяці, саме стільки гоїлися рани.

Вживлені в хребет пластини дозволили піднятися на ноги. Спочатку В’ячеслав повільно пересувався поверхом, кілька разів виходив на вулицю. А ось піднятися сходами не міг.

Пізніше захисника направили на подальшу реабілітацію у Центр фізичної та реабілітаційної медицини, де фахівці розробили йому і ногу, й руку.

В’ячеслав зосередився на вправах для підвищення сили трицепса.

– Рука вже працює – і кисть, і пальці. Тільки повністю не розгинається і трошки турбує в плечі. Нога нормально розробилася, можу ходити, — каже військовий.

У результаті проведеної роботи лікарів амплітуду рухів бійця відновлено майже на 80%.

Плани на життя після одужання ще не складав, але з армії йти не хоче. Сподівається, там йому знайдуть роботу.

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Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
десантники ЗСУ реабілітація
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