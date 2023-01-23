У стаціонарах Дніпра залишаються 18 постраждалих від ракетного удару РФ по житловому будинку, серед них одна дитина. Про це під час брифінгу повідомив заступник директора Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОВА Олексій Григорук.

– Серед постраждалих, які лікуються стаціонарно, немає важких хворих. Вони переведені з реанімаційних відділень до загальносоматичних відділень для подальшого лікування та реабілітації, – розповів Григорук.

За його словами, серед постраждалих зареєстровано чотири переселенці.

Зараз дивляться Григорчук зазначив, що загальна кількість травмованих – понад 80 осіб, серед них 16 дітей. Нагадаємо, що 14 січня РФ завдала ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку у Дніпрі. Від вибуху повністю зруйнований цілий під’їзд. В результаті загинули 46 осіб.

Джерело УНН

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