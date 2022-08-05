Адміністрація президента США Джо Байдена в четвер, 4 серпня, оголосила мавпячу віспу надзвичайною ситуацією (НС) в області громадської охорони здоров’я. Причина – кількість випадків захворювання зростає по всій країні.

Про це стало відомо під час брифінгу в Міністерстві охорони здоров’я та соціальних служб.

Визнання спалаху як НС відбулося після оголошення Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка в кінці липня зробила аналогічну заяву в міжнародному масштабі.

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Як вже повідомлялося, деякі міста і штати, включаючи Нью-Йорк, Сан-Франциско, Каліфорнію й Іллінойс також оголосили НС у зв’язку з віспою мавп, що дозволило їм вивільнити фінансування і ресурси для реагування на спалах.

Стало відомо, що Джо Байден вже призначив відповідальних за реагування уряду на спалах.

Нагадаємо, що Білий дім піддався різкій критиці з боку деяких експертів в області громадської охорони здоров’я за зволікання в реакції на кризу.

Як повідомляється, федеральні службовці охорони здоров’я розширили зусилля з вакцинації, щоб зосередити увагу на ширшій спільноті чоловіків, які мають секс із чоловіками, демографічній групі, яка становить більшість випадків віспи мавп у США.