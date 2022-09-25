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Після російського полону: стан здоров’я звільнених українських прикордонників важкий

25 Вересня 2022, 16:26
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
полон
Джерело: Depositphotos

Фізичний і психологічний стан звільнених з російських катівень шляхом обміну українських прикордонників вкрай важкий.

Про це повідомили співробітники Держприкордонслужби.

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Повідомляється, що Україна змогла повернути з полону дев’ятьох прикордонників, які до останнього захищали Маріуполь. Всіх вже оглянули медики.

– Їхній фізичний і психологічний стан здоров’я важкий. Адже кожен випадок підтверджує, що умови, в яких РФ утримує наших військовополонених, жахливі і нелюдські, — йдеться в повідомленні пресслужби.

Зазначається, що наразі прикордонники забезпечені відповідним одягом, засобами першої необхідності та зв’язку. Крім того, проводиться робота над відновленням їхніх документів та отриманням відповідних коштів.

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Повідомляється, що відновлення та реабілітація захисників проходить повністю за рахунок державного забезпечення у відомчих медичних установах.

Джерело
Держприкордонслужба
Теги
Медики Обмін полоненими Прикордонники Російська агресія
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