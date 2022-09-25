Фізичний і психологічний стан звільнених з російських катівень шляхом обміну українських прикордонників вкрай важкий.

Про це повідомили співробітники Держприкордонслужби.

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Повідомляється, що Україна змогла повернути з полону дев’ятьох прикордонників, які до останнього захищали Маріуполь. Всіх вже оглянули медики.

– Їхній фізичний і психологічний стан здоров’я важкий. Адже кожен випадок підтверджує, що умови, в яких РФ утримує наших військовополонених, жахливі і нелюдські, — йдеться в повідомленні пресслужби.

Зазначається, що наразі прикордонники забезпечені відповідним одягом, засобами першої необхідності та зв’язку. Крім того, проводиться робота над відновленням їхніх документів та отриманням відповідних коштів.

Повідомляється, що відновлення та реабілітація захисників проходить повністю за рахунок державного забезпечення у відомчих медичних установах.