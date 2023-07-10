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Після смерті 4-річного хлопчика з Рівного: в Охматдиті дітям пересадили дві нирки та печінку

10 Липня 2023, 15:41
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Охматдит

Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит провели пересадки двох нирок і печінки своїм маленьким пацієнтам. Донором став 4-річний хлопчик із Рівного, якому діагностували смерть мозку.

– Батьки дитини дали згоду на посмертну пересадку органів, щоб подарувати шанс на життя іншим дітям. Світла пам’ять донору та повага його родині, – написали медики клініки у Facebook.

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Стало відомо, що дві нирки пересадили 12-річному хлопчику з окупованої частини Херсонської області. Понад три роки він чекав на трансплантацію і жив в Охматдиті.

Печінку пересадили 15-річному хлопчику з Кіровоградської області.

Пересадку серця 6-річній дівчинці провели в Інституті серця МОЗ України.

Таким чином шанс на життя отримали троє дітей.

Джерело: НДСЛ Охматдит

Теги
Київ Охматдит Смерть трансплантація органів
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