Роман народився в сорочці, вважає гендиректор Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. Вижити з такими ураженнями майже неможливо.

Під час виїзду з Бахмуту хлопець потрапив під ворожий обстріл.

Його непритомного карета швидкої доправила до лікарні Мечникова у Дніпрі.

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Виявилося, що металевий осколок довжиною вісім міліметрів на великій швидкості через праву щоку, через основу черепа залетів у головний мозок, руйнуючи все на своєму шляху.

Усі бинти були просякнуті кров’ю, через ніс виділялась спинномозкова рідина.

Професор Андрій Сірко після обстеження пораненого на томографі та ангіографі разом з ендоваскулярним хірургом виявили ушкодження пазух носа, головного мозку та внутрішньої сонної артерії.

Велика бригада хірургів цілу ніч оперувала Романа. Пішли на дуже ризиковану операцію.

Сьогодні провели повторне обстеження. Роман у свідомості. Він повертається до життя, почали відновлюватися мова та зір. Він вже сказав перше слово “мама”. Потихеньку юнак їсть.

Хірурги вже знімають шви.

Ще одне українське життя врятоване.

Джерело: Сергій Риженко