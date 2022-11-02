Роман народився в сорочці, вважає гендиректор Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. Вижити з такими ураженнями майже неможливо.
Під час виїзду з Бахмуту хлопець потрапив під ворожий обстріл.
Його непритомного карета швидкої доправила до лікарні Мечникова у Дніпрі.
Виявилося, що металевий осколок довжиною вісім міліметрів на великій швидкості через праву щоку, через основу черепа залетів у головний мозок, руйнуючи все на своєму шляху.
Усі бинти були просякнуті кров’ю, через ніс виділялась спинномозкова рідина.
Професор Андрій Сірко після обстеження пораненого на томографі та ангіографі разом з ендоваскулярним хірургом виявили ушкодження пазух носа, головного мозку та внутрішньої сонної артерії.
Велика бригада хірургів цілу ніч оперувала Романа. Пішли на дуже ризиковану операцію.
Сьогодні провели повторне обстеження. Роман у свідомості. Він повертається до життя, почали відновлюватися мова та зір. Він вже сказав перше слово “мама”. Потихеньку юнак їсть.
Хірурги вже знімають шви.
Ще одне українське життя врятоване.
Джерело: Сергій Риженко