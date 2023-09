У 29-річної мешканки Великої Британії Лілі Ліндсей після встановлення вінірів на обличчі й тілі з’явилися червоні, вкриті кіркою, сверблячі плями. Як згодом з’ясували лікарі, це була реакція на один із компонентів вінірів – спеціальну смолу.

Як зізнається сама Лілі, вона почувалася дуже ніяково через свої зуби. Тому зважилася і заплатила 1 000 фунтів стерлінгів за встановлення композитних вінірів.

Спочатку молода жінка була в захваті від нових зубів і передчувала, як блисне білосніжною посмішкою на весіллі своєї найкращої подруги.

Однак через два тижні після встановлення вінірів її очі почервоніли і почали свербіти, а шкіра – сохнути. По тілу поширилися схожі на висип болючі плями.

Лікарі подумали, що це може бути контактний дерматит, тож порадили уникати використання інгредієнта під назвою лаурилсульфат, який можна знайти в зубній пасті та шампуні.

Але шкіра жінки не стала кращою, тому лікар вирішив, що це може бути екзема. Після прийому стероїдного крему шкіра почала очищатися, але через місяць усе повернулося з подвоєною силою.

