У 29-річної мешканки Великої Британії Лілі Ліндсей після встановлення вінірів на обличчі й тілі з’явилися червоні, вкриті кіркою, сверблячі плями. Як згодом з’ясували лікарі, це була реакція на один із компонентів вінірів – спеціальну смолу.

Як зізнається сама Лілі, вона почувалася дуже ніяково через свої зуби. Тому зважилася і заплатила 1 000 фунтів стерлінгів за встановлення композитних вінірів.

Спочатку молода жінка була в захваті від нових зубів і передчувала, як блисне білосніжною посмішкою на весіллі своєї найкращої подруги.

Однак через два тижні після встановлення вінірів її очі почервоніли і почали свербіти, а шкіра – сохнути. По тілу поширилися схожі на висип болючі плями.

Лікарі подумали, що це може бути контактний дерматит, тож порадили уникати використання інгредієнта під назвою лаурилсульфат, який можна знайти в зубній пасті та шампуні.

Але шкіра жінки не стала кращою, тому лікар вирішив, що це може бути екзема. Після прийому стероїдного крему шкіра почала очищатися, але через місяць усе повернулося з подвоєною силою.

‘My veneers left me with incredibly hot, angry and itchy blotches all over’ https://t.co/6OY7vfYZr8 — Ганна І. (@anni4ka2022) September 1, 2023

– Я купувала нові продукти, пробувала всі дієти на світі. Але щоразу потрапляла в порочне коло, яке завдавало величезної психічної шкоди, – зізнається Лілі.

Приватний дерматолог перевірив її на понад 100 алергенів, але жоден із них не зміг пояснити важку реакцію.

До січня 2023 року алергія Лілі вплинула на її імунну систему, викликавши напади запаморочення, дзвін у вухах і чорні цятки в очах.

Зіставляючи симптоми, Лілі припустила, що її шкірна реакція могла бути пов’язана з вінірами. Це незабаром і підтвердив дантист жінки.

За словами експерта в галузі охорони здоров’я Хелен Еванс-Гауеллс, алергічні реакції на композитні вініри, як правило, провокуються смолою, що використовується в цих продуктах. Зазвичай це викликає контактний дерматит, але може проявлятися подразненням у місці встановлення вінірів або виразками в роті. Іноді можуть виникати такі реакції, як екзема або набряк очей.

Джерело: Express