Фахівці лікарні Святого Луки Першого медоб’єднання Львова врятували 49-річного львів’янина, у якого після застілля стався розрив стравоходу.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– Після застілля пацієнт блював сім годин. У нього боліло в лівому підребер’ї. Стан був настільки жахливим, що довелося викликати швидку, – пишуть медики.

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За їхніми словами, співробітники відділення невідкладної допомоги лікарні зробили пацієнтові УЗД внутрішніх органів і рентген грудної клітки. Однак не встановили причини болю.

Тим часом чоловікові ставало гірше й досвідчені лікарі припустили, що у нього, швидше за все, розірвався стравохід. Медичною мовою це називається синдром Бурхаве.

Цей попередній діагноз підтвердила фіброгастроскопія, тобто огляд слизової оболонки стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки за допомогою ендоскопа.

“Банкетний стравохід” – так часто називають розрив стравоходу, який зазвичай виникає внаслідок надмірного блювання після застілля або вживання алкоголю. У лікарській практиці такі пацієнти трапляються рідко.

До 50% таких хворих медикам вдається врятувати протягом шести годин після виникнення раптового болю – основного симптому розриву. Далі шанси на життя зменшуються: їжа потрапляє в середостіння грудної клітини і починається гнійний процес.

На щастя, львів’янин вчасно потрапив до фахівців і після обстеження його невідкладно взяли на операцію, яка тривала дві години.

Далі його протягом 26 днів виходжували медики реанімації, щоб стабілізувати всі системи і функції організму. На 27-й день чоловіка перевели в палату відділення хірургії.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова