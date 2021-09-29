Північна Македонія офіційно визнала українські сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Для в’їзду на територію Північної Македонії українцям потрібно надати довідку про повну вакцинацію від коронавірусу. Також підійде документ, який підтверджує, що особа перехворіла на Covid-19 протягом останніх 45 днів.

У разі відсутності вказаних документів громадянам України необхідно буде пред’явити негативний результат тесту на коронавірус. ПЛР-тест необхідно зробити за 72 год до в’їзду у Північну Македонію. Для експрес-тесту на антиген – 48 год до перетину кордону.

????????Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19. Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України.

#ВакцинуйсяТаМандруй Всі деталі щодо подорожей????https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 29, 2021

Наприкінці серпня українські свідоцтва про вакцинацію також визнали у Латвії. А в серпні Європейський Союз підтвердив, що Covid-сертифікати у додатку Дія відповідають європейським стандартам.

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