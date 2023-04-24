У Рівненську обласну дитячу лікарню поступив незвичайний пацієнт: 13-річний хлопчик, що безперервно і без причини плакав. Мікрохірурги наважилися на складну операцію, щоб позбавити дитину такої виснажуючої проблеми.

Травму ока підліток з Рівненщини отримав через дитячі пустощі. Грався з молодшим братом і пошкодив око. Постраждала нижня повіка і стався розрив нижнього слізного канальця.

Звісно, розплакався від болю. Але згодом вияснилося, що сльози котяться постійно, їх не можна спинити.

Складне мікрохірургічне втручання відновлення слізного канальця врятувало підлітка від хронічної сльозотечі. А таке цілком могло статися. І тоді у людини на роки залишилась би проблема, з якою важко жити.

Філігранну операцію провів дитячий лікар-офтальмолог, завідувач спеціалізованого хірургічного відділення Віталій Піщук. Спеціальну нитку довелося вводити в просвіт слізного канальця. Розрив ушили.

За місяць шов знімуть і прохідність канальця, а, відповідно, і його функції відведення сльози відновиться.

У Рівненській обласній дитячій лікарні для операцій на очах використовують інноваційні методики. Тут можна пройти і цілий комплекс обстеження очей, отримати кваліфіковану консультацію, а, при необхідності, прооперуватися.

Спеціалізоване хірургічне відділення має сучасне високотехнологічне обладнанням, що дозволяє проводити складні маніпуляції на зоровому апараті. Та й фахівці тут працюють високого класу.

Джерело і фото: Рівненська обласна дитяча лікарня