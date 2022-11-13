Санкції щодо РФ призвели до гострого дефіциту лікарських препаратів, через що планові операції медики переносять на невизначений термін. Про це на своєму Telegram-каналі повідомили співробітники ГУР МО України.

– У рф активно обговорюють наказ вітчизняного МОЗ, згідно з яким всі регіони країни-окупанта зобов’язали створити недоторканний запас лікарських засобів на чотири місяці, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поява такого наказу може бути пов’язана з:

впливом міжнародних санкцій на економіку. Як наслідок, фармацевтична галузь просто нездатна забезпечити виробництво достатньої кількості необхідних лікарських засобів. Як зазначають самі військові, в рф на сьогодні взагалі не ведеться виробництво сучасних лікарських засобів. Проте налагоджені лінії по розфасовці імпорту;

налагоджені лінії по розфасовці імпорту; реальною загрозою повної зупинки поставок медикаментів з-за кордону;

збільшенням інтенсивності бойових дій, відповідно і санітарних втрат окупантів.

Повідомляється також, що в приватних розмовах російські хірурги визнають, що запас медикаментів різко зменшується і це вже впливає на проведення хірургічних операцій і на галузь в цілому

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Відновлення запасів не проводиться. Через наявний дефіцит відзначається істотне зростання цін на медичні препарати.

Стало також відомо, що календарні графіки проведення планових операцій доводиться докорінно переглядати. У зв’язку з гострою нестачею необхідних препаратів операції переносять на невизначений термін. Допомога буде надаватися тільки тим хворим, які потребують невідкладного оперативного втручання.

Джерело: ГУР МО України