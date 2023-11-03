П’ять років тому Єлизавета з Ізюма отримала серйозні опіки шиї, грудної клітки та рук, випадково проливши на себе окріп. Першу допомогу дитині надали у рідному місті, але залишилося майже 10% рубців.

Надія на нове життя

З початком війни сім’я Єлизавети виїхала до Львова, де працює реабілітаційний центр Незламні, найбільша медична установа України, до якої входять дві дорослі лікарні та одна дитяча. Саме фахівці опікового відділення Дитячої лікарні Святого Миколая дали юній пацієнтці надію на нове життя без рубців.

Пластика, що нагадує мапу зоряного неба

Лікарі виконали надскладну z-комбіновану пластику, замаскувавши рубці та шрами відповідно до природних ліній шкіри. Після процедури сліди від опіків нагадують сузір’я, тож тепер Єлизавета називає себе дівчинкою-Кассіопеєю. Зараз дивляться Забезпечити дітям України якісне одужання допомагає благодійний фонд Запорука, який активно підтримує розвиток опікового відділення та надає необхідні медикаменти.

Фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая