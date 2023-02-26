Починаючи з 16 лютого, ветерани війни з інвалідністю I або II групи, отриманою в результаті бойових дій, можуть подати заяву на отримання грошової допомоги від Мінветеранів і Червоного Хреста України.

Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів України.

– Ветерани війни, які отримали інвалідність в результаті бойових дій, зможуть отримувати по 4 тис. грн протягом чотирьох місяців, – йдеться в повідомленні.

Як подати заяву:

Зараз дивляться

зайдіть на сторінку сайту;

перейдіть за посиланням Надання підтримки особам з інвалідністю в результаті війни;

пройдіть електронну ідентифікацію за допомогою електронного підпису;

перевірте своє прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків і вкажіть свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону, адресу електронної пошти;

якщо всі дані введені правильно, відправте заяву.

Якщо виникли труднощі із заповненням заяви, можна переглянути відеоінструкцію.

Заяву буде надіслано до Мінветеранів для підтвердження наявності статусу ветерана війни – особи з інвалідністю I або II групи в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Якщо особа відповідає цьому критерію, то знеособлені дані заявника в автоматичному режимі передаються до Червоного Хреста України для подальшої виплати грошової допомоги на вказаний у заяві банківський рахунок.

У разі неотримання виплати в зазначений термін телефонуйте до Міністерства у справах ветеранів: +38 063 688 9596.