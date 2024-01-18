У Львові, в реабілітаційному Центрі Незламні відновлюється і готується до протезування чарівна жінка, що має неймовірну силу волі. Це – Анастасія Савка. Їй – 26 років, вона львів’янка. А ще – снайперка на псевдо Фенікс.

Та найголовніше – вона мама 5-річного Яреми. Саме це, останнє, й спонукало жінку взяти до рук зброю, коли почалася велика війна.

Сталевий характер і вміння опановувати страх

Настя стала снайперкою у складі 118-ї бригади. Вона нищила ворогів на Запорізькому напрямку. Дівчина певна, що природжена снайперка, адже має сталевий характер, уміє опановувати страх, не піддається слабкості.

Зараз дивляться

Настя каже, що за півтора роки служби, неодноразово побувала в справжньому пеклі і на власні очі бачила ціну нашої свободи, яка вимірюється життями полеглих захисників.

Наприкінці листопада – під час виконання чергового бойового завдання – Настя випадково наступила на ворожу міну…

Побратими одразу наклали їй турнікет та доправили до стабілізаційного пункту. Побувала в декількох шпиталях, проте ногу дівчині врятувати не змогли – надто важкі ушкодження.

Тут, у рідному їй Львові, в Центрі Незламні сформували снайперці куксу. Поки рана гоїться, Анастасія займається із фізичними та психотерапевтами.

У дівчини невисока ампутація, вона має силу волі до відновлення, тож спеціалісти Центру дають сприятливий прогноз щодо майбутнього протезування.

Як адміністраторка автосервісу стала снайперкою

До великої війни Савка працювала у салоні автосервісу – адміністраторкою, сама виховувала сина Ярему.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, одразу ж записалася в ТРО. Батьки благали її виїхати з маленьким Яремою за кордон. Проте, коли вже саджали доньку з онуком в автобус, та розвернулася і навідріз відмовилася покидати свою країну. Бо хто ж захистить її хлопчика, як не вона сама.

Зараз 5-річний Ярема з бабусею і дідусем часто навідують Анастасію в Центрі Незламні. Ярема впевнений, що Україна десь там, де війна, де воювала мама. Малюк часто каже, що боїться вирости, поїхати “в Україну” і померти.

– Я не хочу, аби він жив у постійному страху. Маю гарантувати його безпеку і майбутнє тут, в Україні, – каже Анастасія.

Жінка впевнена, що зможе відновитися після поранення і ніщо не завадить їй продовжувати боронити майбутнє своєї дитини і своєї країни.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова