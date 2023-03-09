Домашнє відео про те, як трирічна дитина врятувала 13-місячного брата від задухи, опубліковане 6 березня, вже набрало майже 19 млн переглядів. Ролик, який миттєво став вірусним, у своєму акаунті в Instagram виклала мама малюків 30-річна Грейс Уоткінс зі штату Флорида в США.

На відео видно, як Сайлас стрибає з обручем на талії, поки не помічає щось у роті свого брата Уайлдера. Сайлас миттєво скидає обруч і витягує шматок пластику з рота брата. Він зробив це, тримаючи голову дитини і засовуючи пальці в рот.

– Те, що Сайлас продемонстрував у відео, це поєднання техніки, яку я використовувала раніше, з унікальним інстинктом, – розповідає Грейс.

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За її словами, серце Сайласа таке любляче, він така турботлива дитина.

– Нам з Вайлдером так пощастило, що він у нашій команді. Я щаслива мати і щодня вдячна за цих двох маленьких хлопчиків, – зізнається жінка.

Вона зазначає, що Сайлас почав ходити в 10 місяців і швидко адаптувався до своєї нової ролі старшого брата.

Вірусний кліп набрав 18,7 млн переглядів і 3,6 млн лайків з моменту публікації 6 березня.

У головному коментарі, який набрав понад 45 тис. лайків, говориться, що дитина безумовно була матір’ю сімох дітей у своєму попередньому житті.

Джерело: Newsweek