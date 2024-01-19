Хірурги Пенсільванського університету прикріпили модифіковану печінку свині до людського тіла з мертвим мозком і спостерігали, як вона успішно фільтрує кров. Експеримент пробудив надію для мільйонів пацієнтів, які страждають на печінкову недостатність.

Зовні, а не всередині

Повідомляється, що під час дослідження печінку свині використовували поза тілом померлої людини, а не всередині – спосіб створити міст для підтримки печінки, що слабшає, методом очищення крові органа зовні на кшталт діалізу в разі відмов у нирках.

Зазначається, що трансплантації від тварини до людини, звані ксенотрансплантатами, протягом десятиліть зазнавали невдачі, оскільки імунна система людини відкидала чужорідну тканину.

Зараз дивляться

Тепер учені знову намагаються експериментувати зі свинями, чиї органи були генетично модифіковані, щоб стати більш схожими на людські.

Експерименти на людях

Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США розглядає питання про те, щоб дозволити невеликому числу американців, яким потрібен новий орган, добровільно брати участь у ретельних дослідженнях свинячих сердець або нирок.

Деякі дослідники також планують використовувати свинячу печінку, яка влаштована інакше, ніж нирки і серце: вона фільтрує кров, видаляє відходи і виробляє речовини, необхідні для інших функцій організму.

Як проходив експеримент

В експерименті дослідники прикріпили генетично модифіковану печінку свині до пристрою, який зазвичай допомагає зберегти донорську людську печінку перед трансплантацією.

Сім’я загиблого, чиї органи були непридатні для донорства, запропонувала тіло на дослідження.

Повідомляється, що кров фільтрувалася через печінку свині протягом 72 годин. У своїй заяві команда Пенсільванського університету повідомила, що тіло донора залишалося стабільним, а печінка свині не мала жодних ознак пошкодження.

Експерти назвали комбінований підхід інтригуючим кроком у зусиллях щодо поліпшення лікування печінкової недостатності.