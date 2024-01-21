Історія про щедрість Тоні і Трейсі Гонсалес з американського штату Іллінойс і Джоелі Сандерс і Френка Помпи з Арізони стала вірусною: Джоелі Сандерс пожертвувала своєю ниркою Тоні Гонсалесу, а, зі свого боку, дружина Гонсалеса Трейсі віддала свій орган братові Джоелі Френку.

Ця історія про дивовижне переплетіння життів Гонсалесів, Сандерса і Помпи поширилася по всій країні.

Нирка сестри не підійшла братові

Як повідомляється, Френк Помпа дізнався, що в нього функціонують лише 10% нирок. Він почав отримувати двічі на тиждень виснажливі процедури за допомогою діалізного апарату, який імітував функцію органа, що відмовив, видаляючи токсини з його крові.

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Сестра Френка Джоелі була готова віддати свій орган братові, але з’ясувалося, що вона не підходила як донор. І все ж вона розуміла, що здорова нирка може означати для нужденної людини. У підсумку Програма живого донора нирки, яку проводить лікарня Університету Баннера в Тусоні, пов’язала її з 55-річним Тоні Гонсалесом.

Діаліз і ниркова недостатність

Тим часом Гонсалеси зрозуміли, що у 44-річного Помпи сталася ниркова недостатність, він перебував на діалізі і сам потребував донора органу. І Трейсі Гонсалес виявилася підходящою кандидатурою для того, щоб пожертвувати свою нирку Помпі.

У підсумку хірурги з Тусона видалили у Джоелі Сандерс нирку і доставили її в медичний центр у Чикаго. Зі свого боку, хірурги з Чикаго організували термінову доставку нирки Трейсі Гонсалес у Тусон для допомоги Помпі.

Статистика донорства

Унаслідок такого неймовірного повороту подій Френк Помпа і Тоні Гонсалес опинилися серед приблизно 17 тис. осіб у США, які отримали донорські нирки.

Згідно з даними, щороку понад 101 тис. у США потребують донорства цих органів. За даними Національного фонду нирок, близько 12 осіб щодня помирають в очікуванні цього донорства, але так і не отримавши його.

Як повідомляється, обидві сім’ї зустрілися і подякували одна одній під час емоційної відеоконференції минулого четверга.