Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Подвійне щастя: через 40 годин після землетрусу врятували подружжя і їхніх дітей-двійнят

8 Лютого 2023, 11:41
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Туреччина, землетрус

Під час землетрусу, який зачепив 10 провінцій з центром у Кахраманмараші, з-під завалів в Газіантепі були врятовані подружжя та їхні діти-близнюки.

Екстрена служба охорони здоров’я, поліція та жандармерія продовжують працювати над порятунком тих, хто опинився під завалами внаслідок обвалу 5-поверхової будівлі на бульварі Зюбейде Ханім у центральному районі Шехіткаміль.

Півторарічних близнюків Амін Ельчин та Ахмет Ербай  врятували приблизно через 40 годин після землетрусу. Всі, хто був поруч, відчули велику радість.

Зараз дивляться

Момент, коли одного з близнюків, Ахмета Ербая, витягли з-під завалів, зняли на мобільний телефон поліцейські у складі рятувальної групи.

Рятувальники з криками “чудо гряде” передали дитину, яку в сльозах витягли з-під бетонних паль, бригадам медиків.  Дітей доправили до лікарні.

Читайте також:
дитина в АлеппоПісля землетрусу в Сирії: в Алеппо під завалами народилася дитина

Час від часу закликаючи до тиші, команди кликали матір близнюків Пінар і батька Ібрагіма Карапірлі . Їх також вдалося витягнути з-під уламків. Бригади 112 відправили подружжя до приватної лікарні.

Джерело: АА

Фото: Adsız Günebakan – Anadolu Ajansı

Теги
Туреччина
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь