Під час землетрусу, який зачепив 10 провінцій з центром у Кахраманмараші, з-під завалів в Газіантепі були врятовані подружжя та їхні діти-близнюки.

Екстрена служба охорони здоров’я, поліція та жандармерія продовжують працювати над порятунком тих, хто опинився під завалами внаслідок обвалу 5-поверхової будівлі на бульварі Зюбейде Ханім у центральному районі Шехіткаміль.

Півторарічних близнюків Амін Ельчин та Ахмет Ербай врятували приблизно через 40 годин після землетрусу. Всі, хто був поруч, відчули велику радість.

Зараз дивляться Момент, коли одного з близнюків, Ахмета Ербая, витягли з-під завалів, зняли на мобільний телефон поліцейські у складі рятувальної групи. Рятувальники з криками “чудо гряде” передали дитину, яку в сльозах витягли з-під бетонних паль, бригадам медиків. Дітей доправили до лікарні. Читайте також: Після землетрусу в Сирії: в Алеппо під завалами народилася дитина Час від часу закликаючи до тиші, команди кликали матір близнюків Пінар і батька Ібрагіма Карапірлі . Їх також вдалося витягнути з-під уламків. Бригади 112 відправили подружжя до приватної лікарні. Джерело: АА Фото: Adsız Günebakan – Anadolu Ajansı

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