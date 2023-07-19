П’ять місяців боєць десантно-штурмової бригади Олекса Клюк лежав, не рухаючись. Важкі поранення ніг прикували його до ліжка.

Лікарі довго боролися за збереження правої ноги захисника, провели низку складних операцій і зрештою – ампутації вдалося уникнути.

Однак, п’ять місяців лікування Олекса не вставав на ноги. Його м’язи атрофувалися. І зараз у Центрі Незламні бійця заново вчать ходити.

– Я вже можу стояти! Це так файно, коли ти можеш встати та побачити світ з висоти свого зросту. Я відчуваю більше сили в ногах, – каже Олекса.

27-річний Олекса Клюк – приватний підприємець зі Львова. У перші тижні повномасштабного вторгнення загинув його друг. Олекса важко переживав втрату, рвався на лінію вогню помститися за товариша.

У листопаді 2022 року доєднався до лав десантно-штурмової бригади. А далі бив ворога на луганському напрямку.

Важке поранення Олекса отримав у передостанній день 2022-го – під час штурму ворожих позицій.

Вони якраз висадились з важкої техніки, їх помітили і накрили мінометним вогнем. Одна з мін приземлилася поруч, а її уламки пошматували праву ногу. Хлопець сам зміг накласти турнікет, щоб зупинити масивну кровотечу.

– Думав лише про одне – мушу вижити заради своїх рідних, – говорить Олекса.

Побратими евакуювали пораненого до найближчого стабілізаційного пункту. Далі – Краматорськ, Дніпро та Львів.

Протягом місяця Олекса щодня дуже відповідально займається зараз фізичною реабілітацією. Хоч пройшов невеликий проміжок часу, вже є покращення. Фізичні терапевти задоволені пацієнтом.

Попереду у нього ще одна реконструктивна операція на нозі – встановлення штучної кістки. А потому – знову реабілітація.

Після відновлення Олекса мріє прогулятися рідним Львовом – як любив це робити колись – до великої війни.

А потім хоче повернутися на передову, аби разом з побратимами звільняти від ворога українські землі.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова