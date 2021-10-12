У Львівській області можуть посилити карантинні обмеження вже найближчими днями. Регіон упевнено рухається до червоної зони карантину.

– На жаль, вчергове констатуємо, що епідситуація на території області щодня погіршується, – про це заявив директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Влада стверджує, що моніторить ключові показники. За словами Ореста Чемериса, під час дослідження біоматеріалу з’ясовується, що у кожного другого пацієнта ПЛР-тест на коронавірус – позитивний.

Крім цього, в області зріс рівень госпіталізації пацієнтів.

– Ми вже третій день поспіль, як перетнули позначку у 60. Йдеться про кількість госпіталізованих осіб на 100 тис. населення, – зазначив директор департаменту. – Відповідно, на жаль, область уже впевнено рухається до червоного рівня епіднебезпеки.

У червоній зоні карантину зможуть працювати кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші заклади, але виключно за умови, якщо 100% працівників закладу і 100% відвідувачів будуть повністю вакциновані.

Джерело: 032.ua.