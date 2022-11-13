Вдівець жінки, яка загинула в результаті ракетного удару РФ по пологовому будинку Маріуполя, розповів журналістам ВВС, ким вона була і яке ім’я вони вирішили дати дитині.

Фотографія вагітної, яку несуть на ношах серед завалів після бомбардування пологового будинку в Маріуполі, стало своєрідним символом жахів і немислимої жорстокості війни в Україні. Деякий час ніхто не знав, хто ця жінка.

Як стало відомо з розповіді її чоловіка Івана, тепер уже вдівця, її звали Ірина Калініна. Після важкого поранення під час авіаудару по лікарні 9 березня вона згодом померла разом з дитиною, яку народила за допомогою екстреного кесаревого розтину в обласній лікарні міста.

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– Ірина любила життя. Ми були дуже щасливі. Ми довго чекали на цього малюка, і нарешті він у нас з’явився, – розповідає Іван.

Після страшної трагедії він вирішив змінити місце проживання, став біженцем і живе в Портколі в Уельсі. Він розповів, що його життя було повністю зруйноване після вбивства його дружини і сина.

За словами чоловіка, Ірина працювала менеджером магазину одягу в Маріуполі і дуже раділа майбутньому народженню первістка, якому подружжя обрали ім’я Мирон на честь слова “мир”.

Іван, інженер металургійного комбінату в Маріуполі, згадує момент, коли лікарі повідомили йому жахливу новину:

– Я не знаю, як описати біль і втрату. Я був повністю знищений. Я розчарувався у всьому. Я не міг повірити, що Ірина померла.

Повідомляється, що пара роками намагалася народити дитину, і Ірина благала не рятувати її, дізнавшись, що дитина не вижила.

– Дитину витягли без ознак життя. Я бачила, як по обличчях колег текли сльози, – згадує лікар-анестезіолог Маріупольської обласної лікарні Оксана Кірсанова.

За її словами, це найстрашніше, що вона коли-небудь бачила в своєму житті: як молоду жінку кладуть в чорний мішок разом з дитиною, яку медики поклали їй на груди.

Згідно з офіційними даними, з початку війни в Маріуполі загинули щонайменше 25 тис. осіб: від 5 до 7 тис. з них – під уламками після бомбардувань їхніх будинків.

Довоєнне населення Маріуполя становило близько 500 тис. осіб.