Починаючи з 1 червня і протягом усіх літніх місяців всім, хто хоче відвідати Німеччину, не потрібно буде турбуватися про необхідність підтвердження вакцинації, надавати негативний результат тесту або доводити нещодавнє одужання від

Про це вчора, 25 травня, заявив міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах.

– До кінця серпня ми призупинимо дію правила 3G при в’їзді, – повідомив він.

Однак, за словами Карла Лаутербаха, незважаючи на неухильне зниження числа випадків захворювання останнім часом, Конституційний суд Німеччини минулого тижня затвердив правила, які зобов’язують працівників охорони здоров’я проходити вакцинацію.

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Верховний суд відхилив скаргу на цей захід, стверджуючи, що він важливий для захисту вразливих людей у лікарнях і будинках для людей похилого віку.

Раніше цього місяця Німеччина заявила, що не планує скасовувати вимогу про носіння масок для рейсів, що прибувають в країну, незважаючи на нове керівництво ЄС.

Джерело: DW