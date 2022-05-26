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Поки тільки на літо: Німеччина зняла Covid-обмеження на в’їзд в країну

26 Травня 2022, 10:13
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Починаючи з 1 червня і протягом усіх літніх місяців всім, хто хоче відвідати Німеччину, не потрібно буде турбуватися про необхідність підтвердження вакцинації, надавати негативний результат тесту або доводити нещодавнє одужання від

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Про це вчора, 25 травня, заявив міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах.

– До кінця серпня ми призупинимо дію правила 3G при в’їзді, – повідомив він.

Однак, за словами Карла Лаутербаха, незважаючи на неухильне зниження числа випадків захворювання останнім часом, Конституційний суд Німеччини минулого тижня затвердив правила, які зобов’язують працівників охорони здоров’я проходити вакцинацію.

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Верховний суд відхилив скаргу на цей захід, стверджуючи, що він важливий для захисту вразливих людей у лікарнях і будинках для людей похилого віку.

Раніше цього місяця Німеччина заявила, що не планує скасовувати вимогу про носіння масок для рейсів, що прибувають в країну, незважаючи на нове керівництво ЄС.

Джерело: DW

Теги
Коронавірус Covid-19, МОЗ, Німеччина
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