Член однієї з делегацій, які приїхали до Китаю для участі в зимових Олімпійських іграх, заразився коронавірусною інфекцією. Його ПЛР-тест показав позитивний результат. Це перший випадок Covid-19 серед спортсменів у Пекіні.

Про це заявив організаційний комітет Олімпіади. Член якої саме делегації захворів і яким саме варіантом коронавірусу, не повідомляється.

– Перший позитивний випадок зараження Covid-19 був виявлений у члена команди зимових Олімпійських ігор в Пекіні, повідомив оргкомітет у понеділок, за 11 днів до відкриття Ігор, – написало одне з місцевих ЗМІ.

Уточнюється, що ПЛР-тест був проведений в аеропорту Пекіна в неділю, 23 січня.

Нагадаємо, що перший випадок Омікрона, виявлений в Пекіні, був відстежений. Встановлено, що він приїхав до Китаю з поштою з Канади на упаковці міжнародного документа.

Джерело: Kyodo News