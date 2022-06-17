У Києві вісім людей потрапили на лікарняні ліжка з гострими кишковими інфекціями. Як з’ясувалося, всі вони за кілька днів перед цим ласували шаурмою, купленою в спальному районі Осокорки.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Держпродслужби в Києві.

– 17 червня до Головного управління Держпродспоживслужби в м.Києві з ДУ Київський міський ЦКПХ МОЗ надійшла інформація про реєстрацію восьми випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що 14 червня пацієнти придбали шаурму в павільйоні за адресою пр-кт Бажана, 3, в Києві. Всі вісім осіб в результаті були доставлені в інфекційне відділення.

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Для збору інформації до місця продажу шаурми виїхали представники Держспоживслужби, райдержадміністрації та Нацполіції.

Фахівці попереджають: через літню спеку швидше розмножуються патогенні мікроорганізми й підвищується ризик отруєння. Отже, слід ретельно вибирати продукти та дотримуватися правил гігієни під час приготування, зберігання і споживання їжі.

Нагадаємо, 16 червня ГУ Держпродслужби в Києві повідомило про зареєстрований випадок сказу бездомної кішки в Печерському районі. У зв’язку з цим на частині території району вводиться карантин. Також забороняється проведення виставок та інших заходів за участю тварин.

Джерело: Держспоживслужба