ЄС знову демонструє хороші темпи вакцинації від коронавірусу. Уже половина дорослого населення пройшла ревакцинацію.

Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

За її словами, це вже гарні показники, проте треба зробити ще більше щеплень, адже імунізація та бустер – найкращий захист від коронавірусу, зокрема від штаму Омікрон.

Штам коронавірусу Омікрон вперше виявили наприкінці листопада 2021 року у ПАР. Спочатку варіант наробив немало галасу через значну кількість мутацій. Фахівці боялися, що через це він буде небезпечнішим, ніж Дельта.

Проте спостереження за пацієнтами показали, що хворі на Омікрон мають менший ризик розвитку ускладнень, потрапляння до лікарні та смерті.

