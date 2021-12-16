В Україні станом на 16 грудня жоден регіон не увійшов до помаранчевої зони епідемічної небезпеки. З неї вийшли Закарпатська та Одеська області.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Тепер у жовту зону карантину входять м. Київ, Дніпропетровська, Донецька, Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька області.

Показникам червоної зони поки що відповідають Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області.

Загалом у країні рівень захворюваності становить 326, за норми менше як 75 осіб на 100 тис. населення. У чотирьох областях перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19. Найгірший показник у Волинській області – 37,3%, за норми менш як 20% або 4%.

Крім того, у жодній області не перевищений рівень госпіталізацій з коронавірусом. Так, 15 грудня у Закарпатській області цей показник був не в межах норми і становив 60,3. А вже цієї доби він опустився до 58,4 (норма – менш як 60 осіб на 100 тис. населення).

15 грудня Кабінет міністрів вирішив продовжити адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року. У країні збережуться всі правила доступу до публічних місць із сертифікатами про вакцинацію проти коронавірусу, щодо носіння масок та дистанції.

Станом на 16 грудня в Україні зафіксували 9 590 нових випадків Covid-19. Одужати вдалося 25 499 людям, а померли – 355 пацієнтів.

Найбільшу кількість випадків зареєстрували у м. Київ (1 478), Полтавській (642), Запорізькій (529), Львівській (485), Донецькій (473) та Закарпатській (427) областях.