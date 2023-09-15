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Помер через стрімку дефекацію: в Британії у чоловіка зупинилося серце після лікування закрепу

15 Вересня 2023, 13:43
Ольга Боднарчук редактор
Помер через стрімку дефекацію: в Британії у чоловіка зупинилося серце після лікування закрепу
Джерело: Pixabay

65-річний чоловік із Британії, який прибув до лікарні швидкої допомоги зі скаргами на біль у грудях, нудоту та довготривалий закреп, помер від стрімкої дефекації.

За словами лікаря Роуді Реалеса Руаса, який лікував чоловіка, пацієнт не міг спорожнити кишечник протягом семи-десяти днів.

Оскільки хворий в анамнезі мав проблеми з серцем, лікар відмовився від проведення ректальної клізми, яку хотів пацієнт. Замість цього, фахівець порадив чоловіку приймати ліки від закрепу, але це не дало очікуваного результату.

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Хворому таки вдалося вмовити медиків на проведення клізми. Зробив це інший лікар, який опікувався пацієнтом.

Згодом лікар Реалес повідомив, що у хворого стався смертельний серцевий напад.

Експерт із питань охорони здоров’я пояснив, що серцевий напад стався через надмірно швидкий викид фекалій, який стимулював блукаючий нерв і призвів до раптового падіння артеріального тиску.

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Джерело
The Sun
Теги
Британія лікування Серце
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