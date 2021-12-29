Помер 11-річний Сашко Андрійчук з Чернівецької області, якому діагностували пухлину мозку четвертої стадії з метастазами. Кілька років він боровся з хворобою.

Про це повідомила волонтерка притулку для жертв домашнього насильства Місто добра, куди потрапила родина хлопчика, Марта Левченко.

– Тепер у небес буде свій поліцейський… Наш любий захисник Міста добра…. Будемо пам’ятати і любити тебе завжди, – сповістила вона.

Хлопчик мріяв стати поліцейським, та лікарі не давали йому жодного шансу.

Тоді поліцейські, що дізналися про Сашка, виконали його мрію – зарахували до патрульної поліції.

Для нього пошили форму і виготовили жетон. Церемонія прийняття до поліції пройшла за участю правоохоронців з двох областей.

Колеги-правоохоронці часто приходили провідувати його.

Поховають хлопчика теж як поліціянта. Церемонія прощання відбудеться в селі Шишківці (Кіцманський район Чернівецької області) в четвер, 30 грудня.

– Ми дуже любили свого маленького поліцейського і попри все сподівалися на чудо… Завтра Сашка поховають як поліцейського, його мрія буде з ним до самого кінця, – зазначила Левченко.

Останнім часом хлопчик із матір’ю та сестрою жив у притулку для постраждалих від сімейного насильства.

Источник: Марта Левченко

Фото: Марта Левченко