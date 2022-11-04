За даними Центру громадського здоров’я, у жовтні в Україні зареєстровано 65 осередків отруєння дикорослими грибами. Загалом постраждали 87 осіб, з них 23 дитини.
– Отруєння дикорослими грибами стало причиною смерті одного дорослого і однієї дитини в Донецькій області, консервованими зеленушками — однієї дитини в Дніпрі, маслюками – дорослого в Рівному, парасольками – дорослого в Чернігові, – йдеться в повідомленні ЦГЗ.
Експерти вкотре нагадують, що гриби – доволі специфічний продукт. У них міститься значна кількість азотистих речовин, зокрема білків, а також жирів, вуглеводів, деякі вітаміни (В1, РР), мінеральні речовини (зокрема, фосфор).
Клітковина хітин, що входить до складу грибів, майже не перетравлюється в шлунково-кишковому тракті, тому гриби вважають важкою їжею.
За словами медиків, вживати дикорослі гриби не рекомендовано вагітним, жінкам, які годують, і літнім людям. Не слід годувати грибами або стравами з них дітей до 12 років.
Як не отруїтися дикорослими грибами:
- не купуйте гриби на стихійних ринках;
- уважно оглядайте гриби: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки;
- збирайте тільки добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишайте його поруч з іншими;
- не беріть занадто молоді або старі гриби – їх легко переплутати з отруйними;
- не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби вбирають широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали;
- не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши воду і збільшивши концентрацію токсинів;
- не куштуйте сирі гриби;
- вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні потрібно викинути;
- готуйте гриби протягом першої доби після збору;
- варіть гриби щонайменше тричі, кожен раз у свіжій підсоленій воді не менше 30 хв.;
- зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.
Симптоми отруєння дикорослими грибами
Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після вживання, так і протягом декількох днів:
- нудота;
- блювання;
- різкий біль у животі;
- діарея;
- запаморочення;
- підвищення температури тіла;
- зниження пульсу;
- судоми;
- відтік крові від кінцівок (холодні руки і ноги);
- марення, поява галюцинацій.
За наявності будь-якого з наведених симптомів негайно викликайте лікаря.