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Померли п’ятеро: у жовтні грибами отруїлися понад 80 українців, з них 23 дитини

4 Листопада 2022, 10:41
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
гриби
Джерело: Depositphotos

За даними Центру громадського здоров’я, у жовтні в Україні зареєстровано 65 осередків отруєння дикорослими грибами. Загалом постраждали 87 осіб, з них 23 дитини.

– Отруєння дикорослими грибами стало причиною смерті одного дорослого і однієї дитини в Донецькій області, консервованими зеленушками — однієї дитини в Дніпрі, маслюками – дорослого в Рівному, парасольками – дорослого в Чернігові, – йдеться в повідомленні ЦГЗ.

Експерти вкотре нагадують, що гриби – доволі специфічний продукт. У них міститься значна кількість азотистих речовин, зокрема білків, а також жирів, вуглеводів, деякі вітаміни (В1, РР), мінеральні речовини (зокрема, фосфор).

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Клітковина хітин, що входить до складу грибів, майже не перетравлюється в шлунково-кишковому тракті, тому гриби вважають важкою їжею.

За словами медиків, вживати дикорослі гриби не рекомендовано вагітним, жінкам, які годують, і літнім людям. Не слід годувати грибами або стравами з них дітей до 12 років.

Як не отруїтися дикорослими грибами:

  • не купуйте гриби на стихійних ринках;
  • уважно оглядайте гриби: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки;
  • збирайте тільки добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишайте його поруч з іншими;
  • не беріть занадто молоді або старі гриби – їх легко переплутати з отруйними;
  • не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби вбирають широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали;
  • не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши воду і збільшивши концентрацію токсинів;
  • не куштуйте сирі гриби;
  • вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні потрібно викинути;
  • готуйте гриби протягом першої доби після збору;
  • варіть гриби щонайменше тричі, кожен раз у свіжій підсоленій воді не менше 30 хв.;
  • зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.

Симптоми отруєння дикорослими грибами

Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після вживання, так і протягом декількох днів:

  • нудота;
  • блювання;
  • різкий біль у животі;
  • діарея;
  • запаморочення;
  • підвищення температури тіла;
  • зниження пульсу;
  • судоми;
  • відтік крові від кінцівок (холодні руки і ноги);
  • марення, поява галюцинацій.

За наявності будь-якого з наведених симптомів негайно викликайте лікаря.

Джерело
Центр громадського здоров’я
Теги
отруйні гриби поради лікаря статистика
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