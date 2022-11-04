За даними Центру громадського здоров’я, у жовтні в Україні зареєстровано 65 осередків отруєння дикорослими грибами. Загалом постраждали 87 осіб, з них 23 дитини.

– Отруєння дикорослими грибами стало причиною смерті одного дорослого і однієї дитини в Донецькій області, консервованими зеленушками — однієї дитини в Дніпрі, маслюками – дорослого в Рівному, парасольками – дорослого в Чернігові, – йдеться в повідомленні ЦГЗ.

Експерти вкотре нагадують, що гриби – доволі специфічний продукт. У них міститься значна кількість азотистих речовин, зокрема білків, а також жирів, вуглеводів, деякі вітаміни (В1, РР), мінеральні речовини (зокрема, фосфор).

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Клітковина хітин, що входить до складу грибів, майже не перетравлюється в шлунково-кишковому тракті, тому гриби вважають важкою їжею.

За словами медиків, вживати дикорослі гриби не рекомендовано вагітним, жінкам, які годують, і літнім людям. Не слід годувати грибами або стравами з них дітей до 12 років.

Як не отруїтися дикорослими грибами:

не купуйте гриби на стихійних ринках;

уважно оглядайте гриби: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки;

збирайте тільки добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишайте його поруч з іншими;

не беріть занадто молоді або старі гриби – їх легко переплутати з отруйними;

не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби вбирають широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали;

не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши воду і збільшивши концентрацію токсинів;

не куштуйте сирі гриби;

сирі гриби; вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні потрібно викинути;

готуйте гриби протягом першої доби після збору;

варіть гриби щонайменше тричі, кожен раз у свіжій підсоленій воді не менше 30 хв.;

з берігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.

Симптоми отруєння дикорослими грибами

Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після вживання, так і протягом декількох днів:

нудота;

блюв ання ;

; різкий біль у животі;

діарея;

запаморочення;

підвищення температури тіла;

зниження пульсу;

судом и ;

; відтік крові від кінцівок (холодні руки і ноги);

марення, поява галюцинацій.

За наявності будь-якого з наведених симптомів негайно викликайте лікаря.