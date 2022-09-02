У Аргентині три людини померли від загадкової пневмонії, що викликало побоювання з приводу нового вірусної спалаху.
Представники органів охорони здоров’я південноамериканської країни заявили, що ще шість осіб були інфіковані пневмонією невідомого походження.
Повідомляється, що хворі зареєстровані серед восьми медичних працівників і одного пацієнта відділення інтенсивної терапії в приватній лікарні в Тукумані, невеликому регіоні за 800 миль на північний захід від столиці Буенос-Айреса.
Той факт, що вірус поширився на медичних працівників — часто жертв нових вірусних спалахів, — свідчить про те, що винуватцем може бути інфекційне захворювання.
Чиновники занепокоєні тим, що Covid-19, грип та хантавірус виключені.
– Спільним для цих пацієнтів є важке респіраторне захворювання з двосторонньою пневмонією, що дуже схоже на Covid-19, але це виключено, – заявив міністр охорони здоров’я Тукумана Луїс Медіна Руїс.
Зразки були відправлені в Національне управління лабораторій та інститутів охорони здоров’я Аргентини для подальшого аналізу. Лікарня закрита, контакти пацієнтів відстежуються і ізолюються.