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Померли три людини: в Аргентині спалах загадкової пневмонії

2 Вересня 2022, 09:39
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Аргентина
Джерело: Depositphotos

У Аргентині три людини померли від загадкової пневмонії, що викликало побоювання з приводу нового вірусної спалаху.

Представники органів охорони здоров’я південноамериканської країни заявили, що ще шість осіб були інфіковані пневмонією невідомого походження.

Повідомляється, що хворі зареєстровані серед восьми медичних працівників і одного пацієнта відділення інтенсивної терапії в приватній лікарні в Тукумані, невеликому регіоні за 800 миль на північний захід від столиці Буенос-Айреса.

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Той факт, що вірус поширився на медичних працівників — часто жертв нових вірусних спалахів, — свідчить про те, що винуватцем може бути інфекційне захворювання.

Чиновники занепокоєні тим, що Covid-19, грип та хантавірус виключені.

– Спільним для цих пацієнтів є важке респіраторне захворювання з двосторонньою пневмонією, що дуже схоже на Covid-19, але це виключено, – заявив міністр охорони здоров’я Тукумана Луїс Медіна Руїс.

Зразки були відправлені в Національне управління лабораторій та інститутів охорони здоров’я Аргентини для подальшого аналізу. Лікарня закрита, контакти пацієнтів відстежуються і ізолюються.

Джерело
Daily Mail
Теги
Аргентина Медики Смертельні віруси хвороби
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