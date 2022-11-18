З початку року українським лікарням перераховано понад 118 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

– У 2022 році Нацслужба здоров’я законтрактувала 3 476 медичних закладів, яким перерахувала понад 118 млрд гривень за Програмою медичних гарантій (ПМГ), – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що, незважаючи на всі виклики, продиктовані війною, ПМГ функціонує в повному обсязі і дозволяє забезпечити безоплатною медичною допомогою кожного нужденного пацієнта.

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– Розроблений аналітичний звіт дозволяє нам ухвалити рішення, як краще побудувати систему медичної допомоги. Це чіткий інструмент, завдяки якому можна приймати якісні управлінські рішення щодо конкретного медзакладу, – зазначив заступник міністра Олексій Яременко.

Згідно з аналітичним звітом, найбільшу суму коштів лікарні отримали за пакетом “Первинна медична допомога” – понад 20 млрд гривень. Декларацію з сімейним лікарем мають понад 32,5 млн українців.

Пріоритетними послугами залишається медична допомога пацієнтам з інсультами та інфарктами. З початку року на лікування інсультів держава витратила понад 2,2 млрд. гривень. Медична допомога в разі інфаркту обійшлася більш ніж в 768 млн гривень.