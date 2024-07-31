Україна отримала гуманітарну допомогу від Австрії – 20 190 доз вакцин проти вітряної віспи для безоплатних щеплень дітей та військових.

Для профілактики вітрянки

Наразі вакцина Варівакс для профілактики вітряної віспи розподілена між 10 областями на основі показників захворюваності.

Препарат отримують медзаклади у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Чернівецькій областях та місті Києві.

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Протягом наступних кількох тижнів обласні Центри контролю та профілактики хвороб здійснюватимуть розподіл вакцин у межах своїх регіонів та проводитимуть щеплення дітей та військових.

Вакцина від вітряної віспи в Україні є рекомендованою, але не закуповується коштом державного бюджету. Нова партія Варіваксу надійшла як гуманітарна допомога Австрії.

Фахівці нагадують, що у нашій країні передбачені профілактичні щеплення проти 10 захворювань: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту B, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту.