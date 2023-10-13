Науковці здійснили значний прогрес у вивченні будови і функцій мозку завдяки новим методам досліджень. Одне з найважливіших досягнень – розробка детального атласу мозку, що містить понад три тис. типів клітин.

Вчені з Америки і Швеції проаналізували дані з різних ділянок мозку – від кори та мозочку – та дослідили особливості вироблення білків у понад трьох млн клітин. Таким чином їм вдалося не лише визначити структуру нейронів, а й їхній зв’язок.

Ця інформація має величезний потенціал у розумінні нейробіології. Завдяки новим можливостям дослідники зможуть вивчати механізми роботи мозку та розвивати нові методи лікування різних нейрологічних захворювань.

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Зокрема бракомоторні розлади, епілепсію, шизофренію, хворобу Паркінсона, Альцгеймера та багато інших.

Джерело: Science