Українські волонтери надали медичним закладам майже 32,2 млн одиниць обладнання, лікарських засобів та іншого медичного забезпечення. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

– З перших днів війни українські волонтерські та громадські організації, бізнес-спільнота та благодійні фонди об’єднали зусилля з підтримки медичної системи, – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі МОЗ активно співпрацює з більш ніж 20 найбільшими благодійними та волонтерськими організаціями в Україні.

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Протягом активної фази військових дій волонтерами були залучені та передані медичним закладам:

медичного обладнання – 47 453 одиниці;

лікарських засобів – 28 858 817 одиниць;

витратних матеріалів – 3 302 617 одиниць;

іншого медичного забезпечення – 4 264 одиниці.

– З початком війни філософія благодійності в Україні змінилася і поставила перед суспільством нові цілі: допомогти країні вистояти і перемогти, врятувати і зберегти життя українців, – зазначила заступник міністра охорони здоров’я з цифрового розвитку Марія Карчевич.

Вона нагадала, що за час війни Україна за координації Міністерства охорони здоров’я отримала 8,5 тис. тонн медичної гуманітарної допомоги на суму понад 12 млрд грн.