Українські волонтери надали медичним закладам майже 32,2 млн одиниць обладнання, лікарських засобів та іншого медичного забезпечення. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
– З перших днів війни українські волонтерські та громадські організації, бізнес-спільнота та благодійні фонди об’єднали зусилля з підтримки медичної системи, – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що наразі МОЗ активно співпрацює з більш ніж 20 найбільшими благодійними та волонтерськими організаціями в Україні.
Протягом активної фази військових дій волонтерами були залучені та передані медичним закладам:
- медичного обладнання – 47 453 одиниці;
- лікарських засобів – 28 858 817 одиниць;
- витратних матеріалів – 3 302 617 одиниць;
- іншого медичного забезпечення – 4 264 одиниці.
– З початком війни філософія благодійності в Україні змінилася і поставила перед суспільством нові цілі: допомогти країні вистояти і перемогти, врятувати і зберегти життя українців, – зазначила заступник міністра охорони здоров’я з цифрового розвитку Марія Карчевич.
Вона нагадала, що за час війни Україна за координації Міністерства охорони здоров’я отримала 8,5 тис. тонн медичної гуманітарної допомоги на суму понад 12 млрд грн.