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Понад 30 млн одиниць обладнання та ліків: як волонтери підтримують медиків України

12 Серпня 2022, 13:05
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
волонтери
Джерело: Depositphotos

Українські волонтери надали медичним закладам майже 32,2 млн одиниць обладнання, лікарських засобів та іншого медичного забезпечення. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

– З перших днів війни українські волонтерські та громадські організації, бізнес-спільнота та благодійні фонди об’єднали зусилля з підтримки медичної системи, – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі МОЗ активно співпрацює з більш ніж 20 найбільшими благодійними та волонтерськими організаціями в Україні.

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Протягом активної фази військових дій волонтерами були залучені та передані медичним закладам:

  • медичного обладнання – 47 453 одиниці;
  • лікарських засобів – 28 858 817 одиниць;
  • витратних матеріалів – 3 302 617 одиниць;
  • іншого медичного забезпечення – 4 264 одиниці.

– З початком війни філософія благодійності в Україні змінилася і поставила перед суспільством нові цілі: допомогти країні вистояти і перемогти, врятувати і зберегти життя українців, – зазначила заступник міністра охорони здоров’я з цифрового розвитку Марія Карчевич.

Вона нагадала, що за час війни Україна за координації Міністерства охорони здоров’я отримала 8,5 тис. тонн медичної гуманітарної допомоги на суму понад 12 млрд грн.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні волонтер Волонтери гуманітарка МОЗ України
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