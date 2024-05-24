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Понад 50 консультацій і дев’ять операцій: у Львові лікарі зі США допомагають пацієнтам з вадами хребта

24 Травня 2024, 13:38
Марина Мелехова редактор
операція

У Львові лікарі США провели понад пів сотні консультацій і 9 складних хірургічних втручань дітям і дорослим з вадами хребта.

Місія – допомагати українцям

Протягом двох тижнів відомий американський спінальний хірург українського походження Марк Диржка та його колега, нейрофізіолог Браян Дембоскі, спільно з ортопедами-травматологами Дитячої лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова консультували та оперували дітей із вадами спини – важкими сколіозами, кіфозами та лордозами.

Це вже третій візит Марка Диржки до Львова. Його родина з України, двоюрідний брат лікаря брав участь у Революції гідності, але загинув в АТО. Тож коли розпочалася повномасштабна війна, Марк вирішив, що настав його час допомагати нашому народові.

– Для мене велика честь бути тут, в Лікарні Святого Миколая, оперувати та консультувати українських дітей, –  сказав Марк Диржка.

Цього разу разом з українськими колегами він прооперував дев’ять пацієнтів зі складними патологіями хребта: одного дорослого та вісьмох дітей.

Крім того, Марк Диржка проконсультував близько 60 пацієнтів і відібрав найважчих для наступного візиту до Львова.

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Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова

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Лікарні Львів медична допомога Перше ТМО Львова США
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