У Львові лікарі США провели понад пів сотні консультацій і 9 складних хірургічних втручань дітям і дорослим з вадами хребта.

Місія – допомагати українцям

Протягом двох тижнів відомий американський спінальний хірург українського походження Марк Диржка та його колега, нейрофізіолог Браян Дембоскі, спільно з ортопедами-травматологами Дитячої лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова консультували та оперували дітей із вадами спини – важкими сколіозами, кіфозами та лордозами.

Це вже третій візит Марка Диржки до Львова. Його родина з України, двоюрідний брат лікаря брав участь у Революції гідності, але загинув в АТО. Тож коли розпочалася повномасштабна війна, Марк вирішив, що настав його час допомагати нашому народові.

– Для мене велика честь бути тут, в Лікарні Святого Миколая, оперувати та консультувати українських дітей, – сказав Марк Диржка.

Цього разу разом з українськими колегами він прооперував дев’ять пацієнтів зі складними патологіями хребта: одного дорослого та вісьмох дітей.

Крім того, Марк Диржка проконсультував близько 60 пацієнтів і відібрав найважчих для наступного візиту до Львова.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова