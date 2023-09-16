З вогнепальними пораненнями обох рук і вибитим осколком гранати оком воїн другий місяць перебуває на лікуванні в обласній клінічній лікарні.

За словами медиків, потрібно з пів року, щоби руки загоїлися, а відтак можна було зайнятися відновленням ока.

Володимир Ільїн – харків’янин, на фронт пішов добровольцем. Поранення отримав 28 червня під Гуляйполем Запорізької області під час штурму ворожих позицій.

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Одну руку від плеча прострелили, долоню іншої розірвало. Осколком гранати вибило око.

Загалом у медбаті нарахували у бійця 13 поранень. Але чоловік вважає, що йому пощастило, адже за годину того бою загинуло чимало його побратимів.

Військовий показує фото у своєму телефоні: Це рідна Північна Салтівка. З першого дня був там. Це зруйновані будинки. Цілий район, тисяч 400 залишилися без житла, майна, без усього.

Володимир не може говорити про це спокійно, адже там мешкало багато його знайомих.

Майже все своє життя Ільїн говорив російською. Його мама – росіянка, а бабуся пережила блокаду Ленінграда. Каже, що ставлення до мови змінив ще в 2013 році, коли розігнали Майдан і побили студентів.

Російські родичі кричали тоді в слухавку: “Бєрі малую, прієзжайтє к нам! Ми єдєм вас асвабаждать от бандеровцов і нацистов”.

Він з того часу перестав з ними спілкуватися.

За кілька місяців до повномасштабного вторгнення вистриг собі козацького оселедця, а коли війна почалася, перейшов на українську.

Чоловік мріє повернутися до нормального життя, поставити на ноги 16-річну доньку. А поки що хотів би нагадати цивільним, які живуть мирно: не забувайте про тих, хто на фронті.

Джерело і фото: Івано-Франківська обласна клінічна лікарня