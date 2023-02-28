Американські вчені під час дослідження, яке тривало майже 20 років і в якому взяли участь більше тисячі жінок США, з’ясували, які здорові звички можуть допомогти знизити ризик розвитку деменції.

Дослідження засвідчило, що знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера в більш пізньому віці допоможуть сім звичок у середньому віці. А саме:

1. активний спосіб життя;

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2. правильне харчування;

3. підтримка здорової ваги;

4. відмова від куріння;

5. підтримання нормального артеріального тиску;

6. контроль рівня холестерину;

7. низький рівень цукру в крові.

– Оскільки деменція може початися за десятиліття до встановлення діагнозу, важливо, щоб ми більше дізналися про те, як наші звички в середньому віці можуть вплинути на ризик розвитку деменції в літньому віці, — сказала учасниця дослідження невролог Памела Ріст.

Деменція є однією з найбільших загроз для здоров’я у світі. Прогнозується, що до 2050 року число людей, які живуть із цим захворюванням у всьому світі, майже потроїться і досягне 153 млн осіб.

Американське дослідження перегукується з аналогічними висновками китайських вчених, які минулого місяця заявили, що поєднання здорового способу життя, як-от правильне харчування, регулярні фізичні вправи, гра в карти і спілкування не менше двох разів на тиждень, може допомогти уповільнити швидкість погіршення пам’яті і знизити ризик недоумства.