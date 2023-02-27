Згідно з дослідженням, жінки, у яких рано почалися менструації, які першу дитину народили у віці до 20 років, частіше мають проблеми із серцево-судинною системою.

Експерти припускають, що лікарі повинні враховувати ці фактори поряд із звичайними ризиками, такими як неправильне харчування та відсутність фізичних вправ при обстеженні жінок на наявність проблем із серцем.

Щорічно від ішемічної хвороби серця помирає більш ніж удвічі більше жінок, ніж від раку молочної залози, і понад 800 тис. жінок у Великій Британії живуть із цією хворобою.

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У найбільшому аналізі того, як репродуктивні фактори можуть впливати на здоров’я серця жінок, дослідники проаналізували дані, що включають понад 100 тис. жінок.

Вони виявили, що ранні перші пологи і ранні менструації чи менархе пов’язані з вищим ризиком фібриляції передсердь, ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності та інсульту.

Однак не було виявлено зв’язку між віком настання менопаузи та серцево-судинними захворюваннями.

Маддалена Ардіссіно з Національного інституту серця та легень в Імперіалі сказала, що дослідження показує чіткий зв’язок між репродуктивними факторами та серцево-судинними захворюваннями.

– Ці результати наголошують на необхідності того, щоб лікарі уважно стежили за цими факторами ризику у жінок і втручалися там, де це необхідно, – наголосила Ардіссіно.

Попередні дослідження показали, що жінки, у яких починається менструація раніше, частіше мають більш високий індекс маси тіла (ІМТ), що може підвищити ризик проблем зі здоров’ям.