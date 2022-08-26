У Хортицькому районі Запоріжжя з 23 серпня медики почали видавати жителям йодид калію дозуванням 125 мг. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Станом на 25 серпня препарат отримали 4 029 осіб, зокрема 1 138 дітей.

Відзначається, що рішення ухвалене відповідно до рекомендацій МОЗ проводити йодопрофілактику серед жителів населених пунктів, розташованих в 50-кілометровій зоні від джерела радіації.

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Відстань від Енергодарської АЕС до Хортицького району Запоріжжя становить близько 45 кілометрів. Саме тому, щоб уберегти життя і забезпечити населення необхідним препаратом у разі можливого витоку радіації, і розпочато видачу йодиду калію.

– Хочу убезпечити запорожців від паніки – ніяких перевищень радіаційного фону в Запоріжжі не зафіксовано, – відмітив секретар міськради.

Він нагадав, що приймати препарат необхідно виключно в разі офіційного оповіщення про радіаційну аварію і при загрозі надходження йоду в організм. В жодному разі не можна вживати йодид самостійно заздалегідь або про всяк випадок.

Джерело: Запорізька міськрада