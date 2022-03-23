Київські лікарі продовжують проводити найскладніші операції навіть під час війни. Зокрема, столичні нейрохірурги врятували маленького киянина, у якого стався інсульт.

Тарасу ще не виповнилося й три роки, з народження у нього вада – судинна патологія головного мозку. Його стан різко погіршився тиждень тому – несподівано відмовили ліві рука та нога.

Після доправлення хлопчика до лікарні з’ясувалося, що у нього стався геморагічний інсульт, який спровокував внутрішньомозкову гематому у глибинних структурах мозку. Допомогти могла лише операція, яку виконують навіть у мирний час не у всіх лікарнях.

– Ми зрозуміли, що маємо мало часу. У хлопчика було об’ємне утворення у глибинних структурах мозку, яке тиснуло на здорові тканини, як наслідок виник гострий неврологічний дефіцит. Ми розуміли, що треба бігти до операційної, — коментує завідувач відділення нейрохірургії Охматдиту Павло Плавський.

Лікарі фахово видалили внутрішньомозкову гематому та каверному. Надскладне хірургічне втручання тривало чотири години, попри всі повітряні тривоги та обстріли. Діаметр гематоми з каверномою становив 5 см.

Завдяки чудовій роботі анестезіологів дитина почала самостійно дихати ще на операційному столі. Через дві години після операції хлопчик почав рухати рукою та ногою. За добу дитину з реанімації перевели до відділення.

Наразі він з батьком він продовжує лікування в Охматдиті. Вдома його чекають мати та брат-близнюк.

Джерело: НДСЛ Охматдит

Фото: НДСЛ Охматдит