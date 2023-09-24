Західні компанії попри санкції постачають до РФ протези та компоненти до них, які отримують у тому числі й учасники війни в Україні. Про це повідомила служба BBC.

Компанія, яка з’явилася в березні 2023 року в Анапі, виготовляє протези для вагнерівців з використанням компонентів німецької компанії Ottobock, світового лідера у галузі протезування та реабілітації.

Після звітів служби BBC про можливе постачання компонентів Ottobock найманцям, керівники фірми провели внутрішнє розслідування та припинили співпрацю з росіянами, визнавши, що було продано обмежену кількість продукції.

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– Це була невелика кількість колінних суглобів та протезів стоп. Більше жодних стосунків у нас з цією компанією немає. Якщо з’ясується, що клієнти в Росії дійсно використовують чи продають нашу продукцію у воєнних цілях, ми негайно припинимо ділові відносини з відповідною компанією, – написала ВВС керівниця відділу комунікацій німецького офісу Ottobock Мерле Флорстед.

Але через шість днів після цього інциденту представник московського офісу Ottobock брав участь у науково-практичній конференції Життя після Z, де обговорювали питання поліпшення доступності та якості реабілітації для російських громадян.

Німецька компанія прокоментувала це, що конференцію проводили не військові.

У свою чергу, компанія Ossur з Ісландії, яка також виробляє протези, припинила постачання в Росію на початку війни в Україні.

Заступник генерального директора Трансперенсі Інтернешнл Росія Ілля Шуманов зауважує, що російські постачальники та покупці можуть намагатися обійти санкції шляхом використання схем, що не відповідають міжнародним нормам.

– Імовірно, що російські постачальники, покупці цього обладнання, змушені використовувати сірі схеми для обходу санкцій. Обсяг постачань, який є в Росії саме для виробництва протезів, якщо ми говоримо про електроніку, не дуже значний, і очевидно, що разові постачання можна отримувати й через треті країни, — каже Шуманов.

Відстеження ланцюжка поставок є важливою складовою бізнесу, особливо для компаній, які продають товари подвійного призначення. Такі товари можуть мати як цивільне, так і військове використання, і держави зазвичай встановлюють обмеження на їхню експорт, щоб забезпечити виконання міжнародних обов’язків.

Але питання, наскільки держава контролює ці процеси, залишається у кожному індивідуальному випадку відкритим, пояснює Шуманов.