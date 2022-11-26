Поки ворог гатив ракетами по українській енергосистемі і знеструмлював регіони, лікарі робили неможливе. Попри блекаут, черкаські кардіохіруги провели надскладну і довготривалу операцію на відкритому серці, яку в Україні під силу зробити всього дескільком фахівцям.

58-річного Василя Труша 23 листопада до кардіодиспансеру привезла швидка. У чоловіка була задишка, кінжальні болі в грудях. Лікарі діагностували серцеву недостатність і виявили великий розрив.

– Ця людина без оперативного втручання була приречена. Тріщина в аорті складала близько 4 сантиметрів, – розповідає кардіохірург і завідуючий відділенням серцево-судинної хірургії Олег Журба.

Зволікати з оперативним втручанням не можна було. Фахівці взялися до справи. Операція Бенталла тривала впродовж семи годин. Вона була надскладною, каже лікар, адже пацієнту значно знижували температуру тіла – десь на 11 градусів. Таким чином всім його органам і тканинам заощадили кисень.

Зараз дивляться

– Об’єм операції це – заміна клапана висхідної частини аорти. Дуже часто при таких операціях відключається апарат штучного кровообігу, відключається серце і деякий часу пацієнт знаходиться ніби в стані клінічної смерті. І є небагато часу для того, щоб виконати певний етап оперативного втручання, – каже лікар.

Попри вимкнення світла: в Черкасах зробили надскладну операцію на відкритому серці і врятували чоловіка / 3 зображення

І без того непросту операцію ускладнило раптове зникнення світла. Від початку втручання минуло чотири з половиною години. І всього десять хвилин після того, як лікарі запустили серце пацієнта.

– Сталося так, що генератор ще не запрацював, були перепади напруги і повністю виключилося світло і наш апарат штучного кровообігу, який підтримує циркуляцію крові в організмі, спочатку перейшов в аварійний режим, – розповідає Олег Журба.

За словами лікаря, це був дуже хвилюючий момент, тому що апарат працював на власних батареях. Це тривало десь 5-7 хвилин. І якби не така потужна апаратура, пацієнт міг отримати кардинальні пошкодження в організмі. Але слава Богу, він спрацював нормально.

Нині Василь Іванович почувається добре. У лікарні проведе ще зо два тижні, потім ще два з половиною місяці відновлюватиметься вдома.

– Він зможе на фоні абсолютного хорошого медикаментозного лікування дуже-дуже довго прожити, – каже лікар.

Фото: Черкаський обланий кардіоцентр