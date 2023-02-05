Група вчених з Бірджандського університету медичних наук в Ірані провела огляд кількох минулих досліджень, які вивчали вплив кориці на когнітивні функції, і з’ясувала, що ця популярна спеція запобігає або знижує порушення пам’яті і навчання.

За словами вчених, в огляд було включено 40 досліджень на цю тематику, 33 з яких були проведені in vivo (тобто з вивченням реальних живих організмів.

– Дослідження in vivo показали, що використання кориці або її компонентів може позитивно вплинути на когнітивну функцію, — написали автори у своїй статті.

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З двох клінічних досліджень, проаналізованих вченими, одне було проведено на підлітках, інше — на переддіабетичних дорослих до 60 років. У першому дослідженні підлітків просили жувати жувальну гумку з корицею, а в другому пропонували 2 г кориці на білому хлібі.

Дослідження на підлітках дало позитивні результати, що свідчить про те, що жування гумки з корицею покращує функцію пам’яті та зменшує тривожність.

Навпаки, клінічне дослідження дорослих з преддіабетичним станом не виявило значних змін когнітивної функції після вживання кориці.

У майбутньому цей огляд може надихнути інші групи дослідників на подальше вивчення впливу кориці на мозок, що потенційно може сприяти її використанню для уповільнення когнітивних порушень.