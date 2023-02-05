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Популярна спеція здатна знижувати порушення пам’яті і навчання — дослідження

5 Лютого 2023, 11:20
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
корица
Джерело: Pixabay

Група вчених з Бірджандського університету медичних наук в Ірані провела огляд кількох минулих досліджень, які вивчали вплив кориці на когнітивні функції, і з’ясувала, що ця популярна спеція запобігає або знижує порушення пам’яті і навчання.

За словами вчених, в огляд було включено 40 досліджень на цю тематику, 33 з яких були проведені in vivo (тобто з вивченням реальних живих організмів.

– Дослідження in vivo показали, що використання кориці або її компонентів може позитивно вплинути на когнітивну функцію, — написали автори у своїй статті.

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З двох клінічних досліджень, проаналізованих вченими, одне було проведено на підлітках, інше — на переддіабетичних дорослих до 60 років. У першому дослідженні підлітків просили жувати жувальну гумку з корицею, а в другому пропонували 2 г кориці на білому хлібі.

Дослідження на підлітках дало позитивні результати, що свідчить про те, що жування гумки з корицею покращує функцію пам’яті та зменшує тривожність.

Навпаки, клінічне дослідження дорослих з преддіабетичним станом не виявило значних змін когнітивної функції після вживання кориці.

У майбутньому цей огляд може надихнути інші групи дослідників на подальше вивчення впливу кориці на мозок, що потенційно може сприяти її використанню для уповільнення когнітивних порушень.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Мозок Наукові дослідження Пам’ять
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