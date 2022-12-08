Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова врятували життя 22-річного киянина Михайла, який отримав в бою важкі поранення в серце і голову. Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник клініки Сергій Риженко.

– Михайлу тільки виповнилося 22, він з Києва. Хірург Ярослав Медведик пішов на операцію відчаю, – пише Сергій Риженко.

За його словами, хлопець отримав поранення в серце, осколок в лівій гемісфері мозочка. У пацієнта також діагностовано розірваний осколками кишечник.

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Повідомляється, що Михайлу була зроблена трахеотомія, проведено втручання кардіохірурга, який ушив поранення лівого шлуночка. Було перелито більше чотирьох літрів препаратів крові.

– Михайло все витримав. Тільки що на обході всі з полегшенням видихнули – поранене серце працює. На сьогодні хлопця вже зняли з апарату ШВЛ, – пише медик.

За його словами, осколок з голови воїну видалить трохи пізніше, після стабілізації загального стану, професор Андрій Сірко.

Як зазначає Сергій Риженко, найбільше герой переживає, що рідні – мама, бабуся та сестра – не перенесуть, коли побачать його пораненим.

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко