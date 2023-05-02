Фахівці Волинської обласної лікарні під час трьох операцій, які провели одну за одною, врятували руку 52-річного воїна, який дістав поранення під час бойових дій біля Мар’їнки.

Про це розповів речник клініки Андрій Гнатюк на своїй сторінці у Facebook.

– 52-річний військовий родом з Івано-Франківської області. До ЗСУ був мобілізований у лютому минулого року. Поранення обох рук він отримав під час обстрілів біля Мар’їнки, – пише Гнатюк.

Як з’ясувалося, одне з поранень було наскрізним і дало ускладнення: у судині утворилися згустки крові – тромби, які могли спричинити відмирання кінцівки.

– Якщо тромб не видалити, порушується кровотік. У підсумку може статися гостра ішемія руки і вона, просто кажучи, почне відмирати, – пояснив судинний хірург Степан Курач.

Щоб врятувати руку, залучили три бригади лікарів. Перша команда медиків відновила прохідність судини, наступна вправила вогнепальне поранення кістки, а пластичні хірурги закрили і зашили рану.

Як повідомив речник лікарні, прооперований військовий почувається добре.

Джерело: Андрій Гнатюк